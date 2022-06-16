Последнее обновление: 16.06.2022 21:18

Молдова и Румыния определили детали первого в истории совместного заседания парламентов

Парламенты Молдовы и Румынии решили, что проведут свое первое в истории совместное заседание двух парламентов 18 июня.

Об этом сообщило румынское издание Mediafax, пишет "Европейская правда".

Заседание состоится в столице Молдовы Кишиневе. Румынский парламент будут представлять главы обеих палат - Марчел Чолаку и Флорин Кыцу, а также главы парламентских групп, комиссий Сената и Палаты депутатов.

В конце заседания будет принята совместная декларация законодательных органов двух стран.

О планах провести совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии 6 июня сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Он заявил, что Румыния "всегда была на стороне Молдовы" и назвал совместное заседание сигналом поддержки нынешней власти.



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