Сейм Литвы признал депортацией украинского народа вывоз украинцев в Россию

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа, призвал международное сообщество совершить также добиваться ответственности за эти преступления.

Парламент в четверг 50 голосами "за" принял такую резолюцию, ее представили 23 парламентария из разных фракций, среди них и представители оппозиционных партий - Партии труда и Социал-демократической партии. Из-за конфликта с правящим большинством оппозиция не участвовала в голосовании, сообщает Delfi.

Сейм своей резолюцией признал, что масштабная вооруженная агрессия, проводимая вооруженными силами и политическим и военным руководством России, и принудительный вывоз населения в Россию или временно контролируемые Россией территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной России, будь то 80 лет назад или сегодня, мы, к сожалению, не можем ожидать ничего нового – совершаются те же преступления против человечности, высылки, проводится такая политика и военная агрессия, которая может привести отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы до возможного голода или других страшных вещей", - отметила одна из инициаторов проекта Радвилле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

В резолюции осуждается, что более миллиона гражданских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории, чтобы уничтожить украинскую идентичность, отмечается, что среди этих гражданских лиц было депортировано 200 000 детей.

Также Сейм обратился с этой резолюцией к другим государствам, чтобы были привлечены к уголовной ответственности лица, организующие депортацию украинцев или причастные к ней, участвующие в принудительной депортации, совершающие преступления против человечности, геноцид и другие военные преступления.

"Сейм уверен, что справедливость победит только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортация украинского гражданского населения", - говорится в документе.

Сейм Литвы ранее одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.