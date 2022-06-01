Венгрия блокирует шестой пакет санкций ЕС из-за патриарха Кирилла

На заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе Венгрия высказала несколько возражений по поводу шестого санкционного пакета, согласованного накануне Европейским советом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В частности, Будапешт настаивает на исключении из санкционного перечня главы Русской православной церкви патриарха Кирилла - одного из публичных сторонников Владимира Путина. Имя Кирилла не звучало во время переговоров лидеров ЕС.

Кроме того, Венгрия также заявила о "мелких технических вопросах", связанных с введением частичного эмбарго на российскую нефть.

Как следствие, констатируют собеседники Bloomberg, время утверждения шестого санкционного пакета ЕС остается неясным.