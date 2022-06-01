Швейцария не разрешила Дании поставить Украине бронированные машины Piranha III

Швейцарское правительство заблокировало поставку Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил швейцарский вещатель SRF.

Правительство Дании хочет передать Украине около 20 единиц своего флота боевых машин Piranha III в качестве военной помощи.

Власти Дании официально обратились в Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам Seco за разрешением – и получили отказ: Seco отклонила запрос несколько дней назад.

Без разрешения Берна помощь Украине невозможна: покупая машины, Дания обязалась передавать военную технику третьей стороне только с разрешения Швейцарии.

Вето на экспорт бронированных машин напоминает о споре о боеприпасах с Германией. В начале апреля Seco уже отказала Германии в передаче боеприпасов Украине для установок Gepard. Как и в случае с боеприпасами, Seco оправдывала свое "нет" в случае с датскими машинами Piranha нейтральностью и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.

Однако еще неизвестно, будет ли Швейцария придерживаться своей позиции, учитывая давление из-за границы. На минувшей неделе вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил, что хочет получить "максимальную поддержку" для Украины.

Перед нападением России на Украину Германия также исключала экспорт оружия в воюющие страны. Хабек и его партия "Зеленые" изменили свое мнение: "Мы должны переоценить свое собственное отношение к реальности".

Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по этому поводу в эту или следующую пятницу. В федеральной администрации и в парламенте есть голоса, которые видят простор для маневра в Законе о военных материалах: Швейцария вполне может позволить европейским государствам передавать швейцарское вооружение при определенных условиях.

Центральные политики, такие как государственный советник Пирмин Бишоф, выступают за более широкое толкование: "Федеральный совет теперь должен принять меры и исправить свою практику". Лидер парламентской группы "Зеленых либералов" Тиана Мозер также хочет изменить курс. В конце концов, речь идет не о прямом экспорте, а об оружии, которое Швейцария уже продала дружественным демократиям: "Это оружие будет передано стране, которая защищается от агрессора".