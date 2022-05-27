Россия высылает пятерых сотрудников посольства Хорватии

Россия объявила пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата, сообщил в пятницу сообщил МИД РФ.

МИД РФ вызвал посла Хорватии и выразил ему решительный протест в связи с "безосновательными попытками" властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления в Украине.

Кроме того, в Москве протестовали из-за решения Загреба оказать военную помощь "неонацистскому киевскому режиму".

"В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Томиславу Царю была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве "persona nоn grata", - заявили в министерстве.

Накануне Россия обвинила Хорватию в том, что она избрала враждебный и деструктивный подход к двусторонним отношениям, который вредит интересам людей в обеих странах.

Хорватия полностью поддержала Украину на фоне российского вторжения. В апреле она указала 24 сотрудникам российского посольства, в том числе 18 дипломатам, покинуть страну из-за "жестокой агрессии" против Украины.