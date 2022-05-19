Канада признала депортацию крымских татар актом геноцида

Палата общин Канады признала массовую депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида, сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

"Мы помним геноцид крымских татар 1944 года и мы работаем над тем, чтобы мир вместе с нами помнил эти ужасные события… Палата общин Канады единогласно одобрила резолюцию о признании массовой депортации советским режимом крымских татар в 1944 году актом геноцида", - сообщила посол, передает УНИАН.

18 мая 1944 года из Крыма был принудительно депортирован крымскотатарский народ. Официальной причиной послужило обвинение всего народа в сотрудничестве с Третьим Рейхом.

Депортированным отводили от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали на железнодорожные станции. Оттуда эшелоны с ними отправляли в места ссылки. Депортированные были вывезены в республики Центральной Азии, Урала, Коми, Сибири.

В течение двух первых лет ссылки в результате жестких условий перевозки, болезней, рабского труда погибли по разным оценкам до 46% всех депортированных.

По данным НКВД, было депортировано 183 155 крымских татар. Вчера, 18 мая, МИД Украины призвал мир признать депортацию крымских татар геноцидом.