НАТО сменит статус РФ на "непосредственную угрозу"

НАТО в новом стратегическом документе обозначит Россию как "непосредственную угрозу", ссылаясь на источники пишет Bloomberg.

Как отмечается, новая стратегическая концепция должна быть утверждена на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня. Ею Альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.

При этом действующая стратегия НАТО, принятая еще в 2010 году, содержит нормы о необходимости "стратегического партнерства" с Россией.

При этом НАТО предполагает возможность в будущем возобновить нормальные отношения с Россией, если Москва изменит свое поведение, отметил собеседник Bloomberg.

Также, по его данным, новая стратегия также содержит упоминания о возможности помощи соседним странам, которые могут испытать агрессию.

15 мая президент и премьер-министр Финляндии официально объявили в воскресенье, что страна подает заявку о присоединении к НАТО. Финский парламент соберется для рассмотрения этого вопроса в понедельник, есть большинство голосов в поддержку решения. После этого президент и правительство должны запустить процесс подачи заявки, которая будет передана в Альянс, вероятно, уже во вторник, отмечает «Европейская правда».