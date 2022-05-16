Последнее обновление: 16.05.2022 09:18

НАТО сменит статус РФ на "непосредственную угрозу"

Категории: Россия НАТО

НАТО в новом стратегическом документе обозначит Россию как "непосредственную угрозу", ссылаясь на источники пишет Bloomberg.

Как отмечается, новая стратегическая концепция должна быть утверждена на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня. Ею Альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.

При этом действующая стратегия НАТО, принятая еще в 2010 году, содержит нормы о необходимости "стратегического партнерства" с Россией.

При этом НАТО предполагает возможность в будущем возобновить нормальные отношения с Россией, если Москва изменит свое поведение, отметил собеседник Bloomberg.

Также, по его данным, новая стратегия также содержит упоминания о возможности помощи соседним странам, которые могут испытать агрессию.

15 мая президент и премьер-министр Финляндии официально объявили в воскресенье, что страна подает заявку о присоединении к НАТО. Финский парламент соберется для рассмотрения этого вопроса в понедельник, есть большинство голосов в поддержку решения. После этого президент и правительство должны запустить процесс подачи заявки, которая будет передана в Альянс, вероятно, уже во вторник, отмечает «Европейская правда».

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование