Последнее обновление: 12.05.2022 13:09

Сенат Чехии признал геноцидом преступления России в Украине

Сенат Чехии в среду 11 мая признал геноцидом украинского народа преступления российской армии в Украине.

Чешские сенаторы заявили, что Россия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.

Сенат осудил многочисленные военные преступления, совершенные Россией в украинских городах, таких как Буча, Бородянка, Ирпень и Мариуполь, свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек.

Сенат осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые Россия совершает системно и масштабно, заявляя, что они - проявление геноцида против украинского народа.

10 мая Сейм Литвы одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

Также парламент Эстонии одобрил заявление, в котором признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает поддержать расследование этих преступлений.



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