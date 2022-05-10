Последнее обновление: 10.05.2022 16:09

Разведка США: Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье

Президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы.

Об этом заявила глава Нацразведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате, передает AFP.

По ее словам, Путин решил расширить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли на данный момент РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.

Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в России с целью мобилизации сил в противостоянии с Украиной.

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