Глава МИД Литвы: Отстранение Путина от власти – единственный способ уберечь Запад от угроз

Главный дипломат Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что отстранение президента России Владимира Путина от власти является единственным способом оградить Запад и его союзников от будущих угроз со стороны Москвы.

В интервью Associated Press Ландсбергис сказал, что ежегодная речь Путина ко Дню победы была "неприятной" и "мрачные лица" генералов и других людей являются признаками провала в украинской войне. Однако он отметил, что раненый Путин может быть еще опаснее, и что единственный способ устранить угрозу – это устранить его, передает «Европейская правда».

"С нашей точки зрения, пока нынешний режим будет при власти, окружающие его страны будут в определенной степени в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, кто-то может сменить Путина и сменить его ближайшее окружение, но на его место может прийти другой Путин", – сказал Ландсбергис.

"И потому, пока существует режим, который намерен вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности. И если одна вещь была доказана тем, кто сомневался в этом после 2008 года в Грузии, в 2014 году, когда началась первая война в Украине, так это то, что Россия – агрессивная страна. Это вполне понятно", - подчеркнул он.