Последнее обновление: 10.05.2022 13:09

Япония ввела новые санкции против России из-за войны в Украине

Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации, в санкционном списке оказались 141 человек и 71 компания.

Так, под санкции Японии попало 141 физическое лицо, в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "Л/ДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

Также японское правительство ввело ряд экспортных ограничений. Также в санкционных списках оказалась 71 российская компания, включая «Алмаз-Антей», завод «Метеор», «Интелтех», структуры «Корпорации Тактическое ракетное вооружение».

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