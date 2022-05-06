Последнее обновление: 06.05.2022 22:04

Совбез ООН выразил "глубокую обеспокоенность", не упоминая войну РФ против Украины

Совет Безопасности ООН выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу войны в Украине, одобрив первое заявление за все время с начала военного вторжения РФ против Украины.

"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности в Украине. Он напоминает, что все государства обязались решать свои споры мирными средствами. Он поддерживает усилия генерального секретаря ООН по мирному решению проблемы", - говорится в кратком заявлении Совбеза.

Заявления Совета Безопасности согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала, в том числе, Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слов "война" или "военное вторжение", передает Украинская правда.

Это первый согласованный документ Совбеза ООН с 24 февраля.

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