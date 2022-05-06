Казахстан будет готовиться к защите суверенитета и территориальной целостности

Казахстан на фоне геополитической нестабильности в мире должен быть готов к защите суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

"В условиях геополитической нестабильности, новых вызовов и угроз мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы, защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому укрепление оборонного потенциала всегда будет нашим важнейшим приоритетом", - сказал Токаев.

По его словам, современная и хорошо оснащенная армия является надежным оплотом казахстанской государственности.