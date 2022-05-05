В Ереване начались задержания протестующих после провокации силовиков

Специальные силы Армении - подразделение "Красные береты"- в четверг утром, в третий день массовых протестов, остановили оппозиционное шествие в центре Еревана и начали задержания активистов.

Сообщается о десятках задержанных, передает ТАСС.

"Красные береты" являются самыми агрессивными, они начали провокацию и задерживают наших активистов, которые просто проводили мирные акцию", - заявил журналистам участник шествия, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.

Сейчас участники протеста продолжают движение по центральным улицам столицы Армении. Оппозиционные шествия также проходят и в других районах Еревана.

Массовые протесты против премьера Армении продолжаются уже третий день подряд.