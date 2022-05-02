The Times: Кремль принял решение о нападении на Молдову

Руководство РФ разработало планы вторжения в Молдову в ближайшее время, сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве.

Существует "ряд индикаторов", указывающих на подготовку в ближайшее время нападения на Молдову, армия которой насчитывает всего 3 250 солдат, сказали источники.

Украинская разведка фиксирует определенную активность на аэродроме Тирасполя, фактической столицы непризнанного Приднестровья. Источники говорят, что Россия планирует осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье, которые будут лететь из оккупированного Крыма. Одновременно в Кишиневе планируется организовать мятежи и протесты.

При этом издание отмечает, что эта информация противоречит анализу западных разведывательных агентств о том, что у России недостаточно возможностей, чтобы безопасно преодолеть противовоздушную оборону Украины в Одесской области.

Отмечается, что Россия может попытаться напасть на Молдову ближе к 9 мая. В этот день Путин может якобы объявить о признании Россией независимости Приднестровья, что приведет к повторению "донбасского сценария" и будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. То, к чему приведут события в Молдове, будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми - это будет угроза целостности Украины", – заявил представитель украинской разведки.

Захват Молдовы приведет к тому, что российские войска выдвинутся в порт Одессы с запада, пишет издание.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований отмечают, что эта военная операция России имеет три цели: - оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт; остановить проевропейский курс действующих властей Молдавии; напугать Запад, что поддержка Украины может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.