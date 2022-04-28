Глава британского МИД: Российские войска должны быть изгнаны со всей Украины

Глава британского МИД Лиз Трасс определила задачи, которые, по мнению Великобритании, должны быть решены в ходе войны в Украине.

По ее словам, российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма, передает BBC.

"Война в Украине - это наша война. Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех", - сказала Трасс, выступая на приеме в резиденции лорд-мэра лондонского Сити.

"Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство. Всё это нам необходимо сделать", - добавила она.

Лиз Трасс ясно дала понять, что Западу необходимо направить свою экономическую мощь на то, чтобы не допустить повторения подобной агрессии в будущем, в том числе увеличить ассигнования на оборону и использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.

Она также подчеркнула, что Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.

В своем выступлении Трасс еще раз предупредила о необходимости лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка.

"Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы и всему миру будут грозить ужасные последствия. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", - заявила она.