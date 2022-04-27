МВД Приднестровья сообщило о беспилотниках над крупным складом боеприпасов

МВД Приднестровья сообщило о беспилотниках над селом Колбасна, где находится крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов.

Министерство утверждает, что Колбасна попало под обстрел с украинской стороны в 8:45 по местному времени. Пострадавших, на данный момент, нет.

В непризнанном Приднестровье с 25 апреля звучат взрывы, ответственность за которые никто не берет. Президент Молдовы созвала заседание совета безопасности страны, приднестровские власти заявили о неких террористических атаках. Украина называет происходящее в Приднестровье провокацией.