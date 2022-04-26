В Приднестровье введен красный уровень террористической угрозы

Власти непризнанного Приднестровья по итогам заседания Совета безопасности установили в республике красный уровень террористической угрозы, сообщает «ТСВ Приднестровье».

Красный уровень предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Как заявили в республиканском Совбезе, на территории Приднестровья произошли три террористические атаки, в результате которых пострадали воинская часть в селе Парканы, здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

По данным властей, атака на МГБ произошла 25 апреля, здание обстреляли из гранатомета. Утром 26 апреля в результате двух взрывов в поселке Маяк из строя были выведены две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио.

Подробностей о нападении на воинскую часть власти пока не привели, передает РБК.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков заявил, что миротворческие силы контролируют ситуацию.