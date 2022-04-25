Украинские беженцы могут сократить дефицит рабочей силы в Европе

Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.

Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер в интервью "Голоса Америки", передает УНИАН.

"В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако кое-кто из беженцев может остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы", – сказал Каммер.

Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики, в том числе из-за того, что они принимают много беженцев. Поэтому для таких стран был ухудшен прогноз по экономическому росту.

"Мы ухудшили прогноз нынешнего роста в странах Восточной Европы на 1,5 п. п. Для продвинутых экономик мы ухудшили этот прогноз на 1 п. п., То есть на те страны кризис влияет значительно больше. Однако важно, что это происходит после значительного восстановления восточноевропейских экономик с развивающимися рынками. Это восстановление было значительно большим, чем в продвинутых европейских экономиках", – заметил Каммер.

По данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, превысило 5 млн человек.