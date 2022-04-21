Последнее обновление: 21.04.2022 19:23

Зеленский предложил Макрону выбрать деньги или борьбу за свободу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину должен сделать выбор между бизнесом, деньгами и борьбой за свободу.

Об этом Зеленский заявил в интервью французскому каналу BFM TV.

Он отметил, что Макрону очень нелегко, потому что большое количество бизнеса во Франции было ориентировано на отношения и деньги России.

"Но президент Макрон и Франция, так получилось, это война, должны выбирать между бизнесом, деньгами, между этой историей и борьбой за свободу, за права людей, справедливость, просто за жизнь", - сказал Зеленский.

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