Последнее обновление: 21.04.2022 19:23

Эстония признала действия России в Украине геноцидом

Парламент Эстонии признал преступления России в Украине геноцидом украинского народа, проголосовав в поддержку заявления "О военных преступлениях и геноциде российской федерации в Украине".

В заявлении отмечается, что в ходе российского военного вторжения выявлены массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа.

"Российская федерация осуществила акты геноцида, в частности, массовые преступления против мирного населения на временно захваченных территориях, в том числе в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Мариуполь и во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасиловании, а также в осквернении трупов", - говорится в сообщении.

Парламент Эстонии признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает к такой оценке парламенты и международные организации других стран.

В заявлении содержится призыв оказать поддержку в расследовании российских преступлений, привлечь к ответственности виновных и в сотрудничестве с другими государствами создать международный суд.



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