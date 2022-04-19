Власти США помогут украинцам без виз оставаться в стране

Американские власти продлили для украинцев право на участие в программе, позволяющей лицам без виз и документов временно оставаться и работать в стране, сообщает BBC со ссылкой на New York Times.

Крайний срок подачи заявки для участия в программе (изначально 1 марта) продлен на шесть недель. По подсчетам властей, это удвоит количество украинцев, которые в итоге смогут подать такую заявку.

В уведомлении министерства внутренней безопасности США говорится, что подать заявку на получение так называемого временного защищенного статуса (TPS) могут украинцы, которые находятся в стране с 11 апреля или ранее

По данным Службы гражданства и иммиграции США, отвечающей за программу, примерно 60 тыс. украинцев смогут подать такую заявку, начиная со вторника.

Продление программы связано с задержками в создании легального канала для мигрантов, направляющихся в Соединенные Штаты, пишет NYT.

Многие украинские беженцы прилетели в Мексику, чтобы подать заявление о допуске по гуманитарным соображениям на границе с США, где скопились тысячи людей.

Служба гражданства и иммиграции подчеркнула, что украинские мигранты на мексиканской границе не смогут подать заявление на получение TPS, и предостерегла их от попыток въехать в Соединенные Штаты без разрешения.

"Граждане Украины, которые в настоящее время находятся за пределами США, не имеют права на участие в программе и не получат права, переехав в США в ближайшие недели. Вместо этого украинцам рекомендуется обращаться за визой или другим законным путем в консульство США за границей", - сообщает Служба гражданства и иммиграции.