Украина отвергает обвинения президента Сербии в сообщениях о "минировании" самолетов

Украина категорически отвергает и считает безосновательными обвинения президента Сербии, утверждающего, что украинские спецслужбы стоят за сообщениями о минировании самолетов сербской авиакомпании.

"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, которые осуществляют полеты в РФ, не соответствуют действительности", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В МИД выразили разочарование тем, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, введенным против России из-за войны в Украине.

Ежедневно Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, напоминает представитель дипведомства. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну.

"Призываем Белград стать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", - добавил спикер МИД, передает УНН.

Ранее, президент Сербии Александр Вучич обвинил Украину в псевдоминировании самолетов по маршруту Белград - Москва. По словам Вучича, "спецслужбы" Украины и одной из стран ЕС якобы постоянно срывают полеты авиакомпании Air Serbia. Вучич заявил, что его страна продолжит полеты в Россию.