Последнее обновление: 18.04.2022 14:48

Глава парламента Грузии назвал причину отказа от введения санкций против России

Грузия не вводит санкции против России из-за того, что они не могут повлиять на российскую экономику, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по итогам визита парламентской делегации в Украину.

"Что касается прямых санкций Грузии против России, то они не могут оказать хоть какое-то влияние на российскую экономику", - сказал Папуашвили в понедельник на брифинге, передает Интерфакс.

Вместе с тем, добавил глава парламента, "мы заявили украинским коллегам, что Грузия не станет территорией, на которой будет возможен обход Россией" введенных против нее международных санкций.

Ранее сообщалось, что отношения Грузии и Украины ухудшились в связи с позицией грузинского правительства не объявлять прямых санкций против России. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский 1 марта отозвал посла из Тбилиси.



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