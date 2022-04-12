Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 970750 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 апреля 2022 года выросло до 97075 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6882 человек.

Выздоровели 965125 (выписаны +77) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 307 человек (11,51% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12973046 (+2667) тестов на коронавирус.