Польша ввела угольное эмбарго против России и Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает запрет на ввоз в Польшу и транзит через Польшу угля и кокса из России и Беларуси.

Кроме того, закон предусматривает возможность замораживания активов субъектов и лиц, которые поддерживают агрессию России в отношении Украины.

В частности, закон предусматривает санкции против физических или юридических лиц, которые не соблюдают введенные против РФ и РБ санкции. В этом случае предусмотрен штраф в размере до 20 миллионов злотых.

Субъекты, на которые распространяется запрет на ввоз угля в Польшу или транзит, будут иметь право на возмещение фактического вреда, который будет указан отдельным актом.

Закон запрещает использовать или рекламировать символику или названия, подтверждающие агрессию РФ против Украины, нарушение запрета наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 2 лет.