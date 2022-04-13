Украина арестовала 10 российских судов в Одессе и думает их национализировать

Украинские пограничники проверили все торговые суда, застрявшие в Одессе из-за российской морской блокады, и обнаружили 10 российских.

Они проходили профилактику и ремонт, когда Россия напала на Украину, передает BBC.

Владельцев 8 сухогрузов и двух танкеров подозревают в том, что “для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость этих судов была занижена по меньшей мере в 5 раз”.

Имущество арестовано, экипажи, в которых есть и россияне, остались на борту “для обеспечения живучести судов”. Предложение о национализации направлено властям Одесской области, сообщили пограничники.