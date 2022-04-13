Киргизия и Таджикистан договорились отвести силы от границы

Дополнительные силы и средства Таджикистана и Киргизии отойдут к местам постоянной дислокации после стрельбы на государственной границе, об этом сообщает киргизская погранслужба.

Эта договоренность была достигнута во время встречи главы киргизской погранслужбы Кыялбека Толонбаева и главы таджикских погранвойск по Согдийской области Хикматулло Пиракова, уточняет ведомство. Делегации сторон продолжают переговоры, встреча проходит в пункте пропуска «Овчи-Калача — автодорожный» Таджикистана, передает РБК

«Практически сразу стороны начали отвод сил и средств от места инцидента. По состоянию на 24:00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная, но с элементами напряженности», — говорится в сообщении погранслужбы Киргизии.

Переговоры также ведут главы Баткейской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, рассказал полномочный представитель киргизского президента Абдикарим Алимбаев, передает портал Turmush. Алимбаев добавил, что состояние пострадавшего во время перестрелки киргизского военного оценивается как тяжелое, он госпитализирован.

О перестрелке на границе вечером 12 апреля заявили в киргизской погранслужбе. В ведомстве сообщили, что погранотряд нес службу в районе Селкана в Лейлекском районе, во время чего на «сопредельной территории» появились таджикские пограничники, которые двигались к линии границы. Они, указали в погранслужбе Киргизии, проигнорировали требования остановиться и отойти от линии границы. «Пограничный наряд Таджикистана пересек границу, зайдя вглубь на 20 м на территорию Кыргызстана», — говорилось в сообщении.

Киргизские пограничники сообщили, что были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, в ответ таджикская сторона открыла по ним огонь. Один военный получил огнестрельное ранение, заявили в киргизской погранслужбе.