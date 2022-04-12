Последнее обновление: 12.04.2022 20:09

Президент ФРГ подтвердил, что в Киеве его визит считают нежелательным

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что официальный Киев отказался его принять во время визита.

Во время общения с журналистами в Варшаве он заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным, передает УНН.

"Президент Польши Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы представить там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но... я должен принять во внимание, что в Киеве это было нежелательно", - заявил Штайнмайер.

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский "не хочет встречаться со Штайнмайером". Другим политикам ЕС разрешили приехать.

Причина, по которой Зеленский не хочет видеться со Штайнмайером, - тесные связи президента ФРГ с Россией в течение последних лет. Как министр иностранных дел он поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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