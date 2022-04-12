Зеленский отменил весенний призыв в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором отменяется весенний призыв на военную службу.

Зеленский внес изменения в указ № 687/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» от 29 декабря 2021 года. Из него исключены пункты, касающиеся проведения призывной кампании в апреле — июне.

Президент также отложил демобилизацию военнослужащих в связи с продолжающейся войной с Россией.