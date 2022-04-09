Польша не хочет сотрудничать с Венгрией из-за Украины

Польша не может сотрудничать с Венгрией, пока позиция главы венгерского правительства Виктора Орбана по событиям на Украине не изменится, заявил в интервью Radio Plus польский вице-премьер Ярослав Качиньский.

«Когда Орбан говорит, что не знает, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу», — заявил Качиньский, передает РБК.

Своими действиями Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта на Украине, но это совершенно тупиковый путь, считает польский вице-премьер.

В интервью немецкому изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из европейских лидеров потребовал от него доказательств, что события в Буче не были постановкой. Он отказался называть имя этого политика, но издания «Европейская правда» и «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщили, что это был премьер Венгрии Виктор Орбан.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее подвергался критике украинского президента за то, что страна не оказывает поддержку Украине. Киев, по словам Зеленского, не просил Будапешт о конкретной помощи, но не получил «даже того, что делают все остальные». Он также назвал Орбана единственным политиком в Европе, который поддерживает президента России Владимира Путина.

Венгрия отказалась разрешить поставки оружия Киеву через свою территорию. Орбан заявлял, что страна не будет вмешиваться в конфликт и отстаивает только свои национальные интересы. При этом Орбан пригласил Путина провести мирные переговоры с Зеленским в Будапеште.