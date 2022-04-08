Последнее обновление: 08.04.2022 19:31

Глава Еврокомиссии: В Буче наша человечность была растоптана

После визита в Бучу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что виновные в зверствах, совершенных там, предстанут перед судом.

"Было важно начать мой визит с Бучи. Потому что в Буче наша человечность была растоптана. Мое послание украинскому народу: виновные в зверствах будут привлечены к ответственности", - заявила фон дер Ляйен (цитата УНИАН).

Она также оставила слова поддержки Украине: "Ваша борьба - это наша борьба. Сегодня я в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне"

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приехали с визитом в Киев.



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