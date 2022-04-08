Япония объявила персонами нон грата восемь российских дипломатов

Власти Японии приняли решение о высылке восьми российских дипломатов, сообщает агентство Kiodo со ссылкой на МИД страны.

Россия пригрозила симметричным ответом на решение Токио, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РБК.

Ранее о возможной высылке российских дипломатов со ссылкой на источники сообщал телеканал Fuji. Собеседники отмечали, что изначально правительство страны «с осторожностью» относилось к этой идее, но из-за сообщений о гибели гражданских лиц на Украине изменило мнение.

К началу апреля число высланных российских дипломатов превысило 400. Прибалтийские страны объявили о закрытии российских генконсульств.