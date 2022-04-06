Последнее обновление: 06.04.2022 16:41

Россия угрожает Финляндии из-за ее намерения вступить в НАТО

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО сделает ее целью для ответных российских мер.

По словам Джабарова, если Финляндия вступит в НАТО, Россия сразу ответит на это.

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - заявил российский сенатор, которого цитирует РИА Новости.

На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро, и лучше - этой весной.

28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.



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