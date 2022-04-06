Индия осмелилась осудить войну в Украине на фоне убийств в Буче

Постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти осудил убийства мирных жителей в киевском пригороде Буче, что является заметным сдвигом в публичном подходе индийских официальных лиц относительно вторжения в Украину ее давнего партнера России

Тирумурти во время заседания Совета Безопасности ООН во вторник назвал сообщения об убийствах "глубоко тревожными", сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы безоговорочно осуждаем эти убийства и поддерживаем призыв к открытому расследованию", - сказал Тирумурти, не упоминая России.

"Ситуация в Украине не показала каких-либо существенных улучшений с тех пор, как Совет в последний раз обсуждал этот вопрос. Ситуация лишь ухудшилась, как и ее гуманитарные последствия", - сказал он.

В предыдущих заявлениях правительства Индии не было осуждения российской агрессии, при этом премьер-министр страны Нарендра Моди призвал к "прекращению насилия".

Индия также воздержалась от поддержки различных резолюций ООН, осуждающих Россию, утверждая, что должны быть проведены мирные переговоры, а две страны должны сосредоточиться на "дипломатии и диалоге".

Тирумурти сделал свое заявление в тот же день, когда оппозиционная партия Конгресса Индии выразила обеспокоенность касательно позиции страны относительно войны.