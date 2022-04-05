ЕС, Латвия и Эстония выдворяют российских дипломатов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что из постпредства России при ЕС будут выдворены несколько дипломатов.

"Я принял решение признать персона нон-грата некоторое число сотрудников постпредства РФ при ЕС за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", - сказал он, передает ИН.

МИД Латвии принял решение закрыть консульства России в Даугавпилсе и Лиепае, дипломатический персонал консульств объявлен в Латвии нежелательными лицами, сообщили в министерстве. Деятельность российских консульств в Латвии запрещена с 1 мая. До этого срока их сотрудники должны покинуть страну.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил в твиттере, что высланы 13 российских дипломатов и консульских сотрудников.

МИД Эстонии вызвал во вторник посла Российской Федерации Владимира Липаева и вручил ему ноту о закрытии генерального консульства РФ в Нарве и консульского отдела посольства РФ в Тарту.

"Эстония также решила объявить персона нон грата и выслать из страны 14 консульских сотрудников, семеро из которых имеют дипломатический статус", - сообщила пресс-служба МИД Эстонии.