Последнее обновление: 05.04.2022 11:10

США намерены просить ООН об исключении России из Совета по правам человека

США Вашингтон обратятся к Генеральной ассамблее ООН с предложением приостановить членство России в Совете по правам человека, заявила в понедельник в ходе визита в Румынию посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд,

У Генассамблеи есть право приостановить членство в Совете по правам человека ООН любой страны, систематически и грубо нарушающей эти права. Для этого нужно собрать две трети из 193 голосов.

“Участие России в Совете – это фарс, - заявила Томас-Гринфилд. – Это неправильно, вот почему мы считаем, что пришло время Генеральной ассамблее проголосовать за ее исключение”.

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