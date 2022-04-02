Папа Римский впервые выступил с критикой Путина

Папа Римский Франциск в субботу был наиболее близок к тому, что можно назвать неявной критикой Путина за вторжение России в Украину, сообщает Reuters.

"С востока Европы, из страны восхода солнца, теперь распространились мрачные тени войны. Мы думали, что вторжения в другие страны, жестокие уличные бои и атомные угрозы — это мрачные воспоминания о далеком прошлом", — сказал Папа в Мальте, куда прибыл с двухдневным визитом.

"Однако ледяные ветры войны, которые несут за собой только смерть, разрушение и ненависть, мощно обрушились на жизни многих людей и затронули всех нас", — сказал он.

"И снова какой-то владыка, к сожалению, увязший в анахроничных притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вовсе", - заявил понтифик.

Сообщается, что во время речи у Франциска сел голос. Как пишет агентство со ссылкой на официального представителя Ватикана, впервые за 36 поездок за границу боль в колене вынудила Папу воспользоваться грузовым лифтом, чтобы сесть в самолет в Риме и высадиться в Валлетте, чтобы избежать "ненужного напряжения".

По данным агентства, Папа резко осудил то, что он назвал "неоправданной агрессией", и осудил "зверства" на войне.

"Сейчас, в ночь войны, обрушившейся на человечество, не позволим угаснуть мечте о мире", — сказал он в субботу.

Он вновь подверг критике индустрию вооружений и выразил сожаление по поводу угасания энтузиазма в отношении мира, возникшего после Второй мировой войны, сказав, что столкновение интересов и идеологий "вновь проявилось в соблазнах автократии, новых формах империализма (и) широко распространенной агрессивности".

Ранее на вопрос репортера в самолете, рассматривает ли он приглашение посетить Киев, Папа ответил: "Да, оно на столе". Он не сообщил никаких подробностей.