Словакия потребовала сократить на 35 человек персонал посольства России

Власти Словакии потребовали сократить численность штата посольства России в Братиславе на 35 сотрудников.

В МИД Словакии был вызван посол России, которому была вручена дипломатическая нота с уведомлением об этом решении, сообщает ТАСС.

В посольстве РФ подтвердили вызов посла в МИД Словакии. "Можем подтвердить, что в среду посол России в республике Игорь Братчиков был в Министерстве иностранных и европейских дел Словакии", - сказали в диппредставительстве. Других комментариев, в том числе по вопросу предстоящего сокращения штата, предоставлено не было.