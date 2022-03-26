Министр обороны Чехии отменила визит в Венгрию из-за позиции Будапешта к войне в Украине

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу с коллегами по «Вышеградской четверке» (V4), которая пройдет 30-31 марта, из-за позиции Будапешта по санкциям против России.

«Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4. На следующей неделе у них выборы, и мне не хочется участвовать там в кампании. Я всегда поддерживала V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее, чем украинская кровь», — заявила Чернохова.

Она отметила, что не знает, поддержат ли ее решение министры обороны Словакии и Польши, подчеркнув, что каждый самостоятельно должен принять решение.

Ранее власти Венгрии заявили, что выступают против скорого запрета на российские нефть и газ, а также не намерены обеспечивать транзит для поставок оружия в Украину.