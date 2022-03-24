Renault приостановила деятельность в России после обращения Зеленского

Французская Renault приостановила работу московского завода и изучает варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил перед французским парламентом, призвав компанию уйти из России.

«Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается», — говорится в нем.

Renault принадлежит 68% АвтоВАЗа, оставшиеся 32% — у госкорпорации «Ростех», напоминает РБК.

«Что касается доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает возможные варианты, принимая во внимание текущую обстановку, действуя ответственно по отношению к 45 тыс. своих сотрудников в России», — добавили в Renault.

Представитель АвтоВАЗа отказался от комментариев.