Израиль побоялся продать Украине шпионское ПО Pegasus

Попытка Украины получить мощное шпионское ПО Pegasus была заблокирована израильскими военными из-за опасений, что такой шаг расстроит Россию.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова источников, знакомых с этим решением, пишет УНН.

Сообщается, что израильские чиновники возражали против любого шага, который мог бы "спровоцировать конфронтацию" с Россией.

Агентство по контролю за оборонным экспортом страны отклонило возможную лицензию, которая позволила бы NSO Group предложить Pegasus Украине, сообщили источники, знакомые с решением, в том числе представители западной разведки. Эти люди считают, что такое действие произошло еще в 2019 году, но точное время было неясно.

Опасения по поводу реакции России также повлияли на отношения NSO с Эстонией, членом НАТО, говорят источники, знакомые с этими действиями. По словам этих людей, NSO предоставила лицензию на использование Pegasus Эстонии, но позже компания ввела ограничения на использование шпионского ПО. Точная природа этих ограничений не ясна, хотя, по словам людей, знакомых с лицензией Pegasus, у Эстонии нет возможности ориентироваться на российские телефоны.

По сообщениям израильского Ynet News, в прошлом году Израиль также отказался продать Украине свою систему противоракетной обороны "Железный купол", разработанную при финансовой поддержке США.

Министерство обороны Израиля, которое когда-то возглавлял нынешний премьер Беннет, во вторник признало в своем заявлении, что оно учитывает широкий круг факторов при выдаче лицензии на Pegasus.

"Политические решения в отношении экспортного контроля учитывают безопасность и стратегические соображения, включая соблюдение международных договоренностей", — заявили в ведомстве.