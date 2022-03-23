Польша может выслать 45 российских дипломатов

Польские власти приняли решение о высылке из Польши около 40 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом, сообщает со ссылкой на источники польское издание Onet.

По данным Onet, Варшава озвучит это решение днем 23 марта, передает РБК.

Агентство внутренней безопасности Польши составило список из подозреваемых в шпионаже 45 российских дипломатов и потребовало их высылки, подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб. Они, по мнению Варшавы, работают в интересах России под дипломатическим прикрытием.

Высылка связана с обвинениями в адрес этих дипломатов в шпионаже, пишет портал.

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД, сообщает «Польское радио». Источники «Польского радио» подтвердили, что МИД Польши вышлет порядка 40 российских дипломатов из страны.

Согласно данным на сайте посольства России в Польше, дипломатический состав представительства насчитывает порядка 100 человек, однако в это число включены также члены семей дипломатов. Кроме того, в Польше работает три российских генконсульства: в Кракове, Познани и Гданьске.