Украина просит Японию предоставить спутниковые данные

Украина попросила Японию предоставить спутниковые снимки, чтобы помочь ей в борьбе с российскими войсками.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.

Япония использует спутники, которые имеют возможность снимать как днем, так и ночью, а также через облака и другие препятствия в атмосфере. Руководят ими японское правительство и частные компании.

Агентство по нацбезопасности должно решить, предоставлять ли изображение высокого разрешения Украине, будет ли такое решение политически приемлемым и разрешенным согласно действующему законодательству.