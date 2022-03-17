Производитель ботокса AbbVie прекращает поставки в Россию

Американская компания AbbVie прекратила поставки ботокса в Россию из-за вторжения российских военных в Украину.

«Наши мысли с народом Украины и пострадавшими по всему региону. Как глобальная биофармацевтическая компания, мы несем ответственность перед пациентами, которые зависят от наших лекарств. Мы стремимся к тому, чтобы наши пациенты в Украине, России и во всем регионе продолжали иметь доступ к нашим основным и жизненно важным лекарствам… Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России», - говорится в заявлении компании.

Компания отмечает, что не имеет «производственных предприятий в регионе».

«Мы приостановили начало новых клинических исследований, а также скрининг и набор участников клинических испытаний для текущих исследований в Украине и России. Мы стремимся обеспечить участникам наших клинических испытаний доступ к необходимым им исследуемым лекарственным средствам», - сказано в сообщении.

Компания также пожертвовала 1 млн долларов на поставки лекарств Украине и украинских беженцам.