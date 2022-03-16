Хакеры Anonymous взломали сайт "Росатома"

Хакеры Anonymous взломали сайт Российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

"Anonymous взломал сайт "Росатома" и начинает сливать гигабайты данных", - говорится в сообщении на странице Anonymous в Twitter

Также они отметили, что взломали только веб-сайт компании, и он никаким образом не связан с работой реакторов АЭС. Хакеры заверили, что никогда не будут подвергать опасности невинных людей.

Как сообщает Taiwan News, кроме сайта "Росатома" хакеры взломали еще два связанных с ним ресурса. К каждому из этих трех веб-сайтов была добавлена новая html-страница с буквами "fckptn" (f*** Putin).

Представитель Anonymous в комментарии тайваньскому изданию сказал, что они получили доступ к файлам из сети "Росатома", таблицам пользователей из базы данных и учетные данные пользователей внутренней сети.