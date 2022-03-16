Последнее обновление: 16.03.2022 12:00

ПАСЕ признала российскую оккупацию Приднестровья

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 15 марта, приняла резолюцию, которой, в частности, признавалась российская вооруженная агрессия против Молдовы, а также оккупация властями РФ молдавского Приднестровского региона.

Стоит отметить, что Приднестровье на таком уровне впервые официально признали оккупированной территорией. Ранее в Совете Европы территорию называли "под эффективным контролем" России.

В 1992-м году в Молдове шли бои за Приднестровье, позже конфликт был заморожен. На молдавской территории была создана самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика".

Члены ПАСЕ приняли резолюцию об исключении РФ, которая уже решила покинуть организацию самостоятельно. Никто из евродепутатов не высказался против документа.



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