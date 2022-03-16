Последнее обновление: 16.03.2022 12:00

ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении России из Совета Европы

Категории: Россия ПАСЕ

ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении России из Совета Европы и призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство РФ в Совете Европы из-за несовместимости действий с принципами организации.

«За» проголосовали 216 из 219 парламентариев.

ПАСЕ изначально планировала отклонить все поправки по созданию бесполетной зоны, предоставление Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу: ПАСЕ призвала все государства, оставшихся в организации после исключения России "рассмотреть возможность увеличения помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России".

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