Израиль одобрил размещение полевого госпиталя на западе Украины

Правительство Израиля одобрило размещение полевого госпиталя на западе Украины, планируется, что он проработает не меньше месяца, сообщает Jerusalem Post.

«В больнице будет отделение неотложной помощи, родильное отделение и несколько отделений для лечения мужчин, женщин и детей-беженцев, спасающихся из зон боевых действий в Украине», — пишет издание, добавив, что у пациентов также будет доступ к лабораторному оборудованию и рентгеновским исследованиям с использованием возможностей дистанционной медицины.

Полевой госпиталь обойдется Израилю примерно в 21 млн шекелей (около $6,3 млн.), которые выделят министерства здравоохранения и иностранных дел, офис премьер-министра, в эту сумму войдут и пожертвования, передает РБК.