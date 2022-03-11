Интерпол не стал исключать Россию, однако все запросы от московского бюро Интерпола будут предварительно проверяться на соответствие правилам организации.

"На политическом уровне раздаются призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно лидеры правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркивая серьезные проблемы безопасности и безопасности, если обмен информацией будет прекращен",- говорится в заявлении на сайте Интерпола.

"Недопущение любой страны-члена обмениваться важной полицейской информацией даст преступникам четкие возможности как совершать преступления, так и уклоняться от захвата, создавая разрыв в глобальной безопасности и безопасности", - говорится в заявлении.

"Чтобы предотвратить любое потенциальное злоупотребление каналами Интерпола относительно нацеливания на лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами, Генеральный секретарь внедрил усиленные меры надзора и мониторинга в отношении России... Теперь запросы больше не смогут направляться непосредственно Москвой в страны-члены. Теперь московский офис Интерпола должен направить все свои запросы в Генеральный секретариат для проверки на соответствие Правилам Интерпола", - пояснили в организации.

Интерпол также выражает «глубокое соболезнование и скорбь по поводу гибели и страданий в связи с конфликтом в Украине".